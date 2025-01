Carros com desconto: veja modelos que estão em 'queima de estoque' em 2025

Também há bônus na troca por versões reestilizadas de Nivus e T-Cross, lançadas há alguns meses. Para o VW T-Cross Highline, topo de linha, ele chega a R$ 15.000, com preço final de R$ 184.490. No caso do VW Nivus, há benefício de R$ 10.000, fazendo-o custar R$ 133.490 (versão Comfortline) ou R$ 150.790 (versão Highline).

Para o VW Polo Track, líder de vendas entre os carros do Brasil, o bônus é de R$ 6.000 e derruba seu preço para R$ 86.990. O Volkswagen Virtus tem desconto de R$ 9.000 e sai por R$ 132.990.

Fiat

A Fiat já oferece desconto de R$ 11.000 para o Mobi, que abandonou o motor 1.0 Fire na virada do ano e tem suas últimas unidades com esse propulsor saindo até por R$ 63.990 na versão de entrada Like.

A linha 2025/2025 já usa o motor 1.0 Firefly, adequado ao PL8 e com 75 cv (1 cv a mais que o Fire).

Chevrolet

No caso da Chevrolet, o SUV médio Equinox já tem unidades com R$ 40.000 de desconto, levando seu preço a R$ 209.000 em algumas concessionárias. Essas unidades, porém, são anteriores à estreia da geração atual, que chegou com novo design, mais tecnologia e motor 1.5 turbo de 177 cv (contra os 172 cv de até então).