Novo SUV cupê elétrico da BYD é registrado no Brasil; veja detalhes

Seu design foi baseado no modelo conceito Ocean-X, com linhas fluídas. Sua frente remete aos faróis presentes no BYD Seal. Já atrás, há uma lanterna conectada a uma faixa de luz e dois spoilers - um na parte superior e outro na inferior, logo acima das luzes.

Imagem: Reprodução

Por dentro, o modelo tem volante de quatro raios e tela de 15,6 polegadas com o sistema operacional DiLink 100, que tem a opção para comandos de voz.

Na China, o modelo tem três configurações, vindo ou com tração dianteira, com motores de 231 cv ou 313 cv, ou tração integral, com dois motores e potência combinada de 435 cv. Sua autonomia varia de 550 km a 610 km (ciclo CLTC), dependendo da configuração.

De 0 a 100 km/h, o modelo faz 6,7 segundos na versão mais potente com motor único e 4,5 segundos na versão de tração integral. Alguns de seus equipamentos são controle de cruzeiro adaptativo, assistência de manutenção e saída de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito e controle inteligente de velocidade.

