Botões secretos: carros blindados têm funções ocultas que poucos conhecem

Vejamos alguns desses itens, mais comuns em carros utilizados por autoridades. Alguns deles requerem autorização especial para que sejam instalados.

Alto-falantes externos

Imagem: Arte./UOL

Uma das funções "secretas" dos carros blindados é o sistema de alto-falantes externo. Este dispositivo permite que os ocupantes se comuniquem com pessoas do lado de fora do veículo sem a necessidade de abrir as janelas. Essa funcionalidade é especialmente útil em situações de emergência ou ao precisar dar instruções a pessoas posicionadas na parte externa ao veículo. São itens permitidos pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Sirenes e alertas sonoros