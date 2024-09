Conta de luz ficará mais cara: como economizar ao carregar carro elétrico

Carlos Augusto Roma, diretor-tecnico da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), destaca alguns pontos importantes:

Calibrar semanalmente os pneus faz grande diferença em tudo, inclusive na economia. Usar o OPD (One Pedal Drive) é outra. Mas o mais bacana e que tem pouco uso ainda é o sistema bidirecional, você carrega seu carro a noite, anda de dia, sobra energia e no horário de pico você abastece sua casa com o carro.

One Pedal Drive é uma tecnologia presente em veículos elétricos (EVs) e híbridos plug-in (PHEVs) que permite ao motorista acelerar, desacelerar e até parar o carro usando apenas o pedal do acelerador. Quando o motorista tira o pé do acelerador, o carro começa a desacelerar automaticamente, e a frenagem regenerativa entra em ação, reduzindo a necessidade de usar o pedal do freio. Além de ajudar a maximizar a autonomia do veículo, recupera energia que seria perdida em frenagens tradicionais.

Sistema bidirecional de energia que transfere energia do carro para a casa é conhecido como V2H (Vehicle-to-Home). Esse conceito permite que o veículo elétrico forneça energia para a residência, funcionando como uma fonte de backup durante emergências ou mesmo para otimizar o consumo energético doméstico.

Além disso, há outros termos semelhantes:

V2G (Vehicle-to-grid): transfere energia do carro para a rede elétrica.