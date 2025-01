Freios: veja 5 erros comuns que causam prejuízo e arriscam a segurança

Essa situação é comum, especialmente na estrada, onde se atinge velocidades mais altas.

Ao parar para reabastecer ou chegar ao posto de pedágio, por exemplo, exige-se mais dos freios, que podem atingir temperaturas superiores bastante elevadas.

Imediatamente após a parada, muitos continuam pressionando o pedal.

"Se for possível, em local plano, tire o pé do pedal imediatamente logo após a parada do veículo. Alguns segundos já são suficientes. Essa prática permite que o disco esfrie de maneira uniforme, o que não acontece com as pastilhas pressionadas sobre a peça", esclarece Franieck.

De acordo com o engenheiro, esse cuidado não é excesso de zelo. Pelo contrário: contribui para evitar que se forme um "degrau" no disco, causado pelo resfriamento irregular - o que pode exigir a substituição da peça antes do prazo.

Também reduz o risco de o disco empenar, diz Erwin.