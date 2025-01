IPVA 2025 vai começar: veja datas, vencimento e como pagar em SP e RJ

+ Placa final 8: 31/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 12/03 e 14/04 (demais parcelas)

+ Placa final 9: 03/02 (cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 13/03 e 15/04 (demais parcelas)

Como pagar o IPVA 2025

Para pagar o imposto, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam, e pagar a guia nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco.

Outra opção de pagamento é via PIX. Para isso, o interessado deve acessar a página do IPVA no portal da Sefaz do seu estado, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento e tem validade de 15 minutos.

Também dá para fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.