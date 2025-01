Carro elétrico da Sony abre pré-vendas e chega para concorrer com a Tesla

A Sony anunciou o lançamento de um sedã 100% elétrico para concorrer com o Tesla Model S e iniciou sua pré-venda. O modelo Afeela 1 oferecerá 483 cv de potência e uma autonomia de 482 km ao todo. O carro foi exibido durante a feira CES 2025, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Em união com a Honda, que desenvolveu a plataforma do mais novo sedã, a Sony mostrou ao mundo o Afeela 1 - que já está em pré-venda, com seus interessados podendo reservar uma unidade através de um depósito de US$ 200 (R$ 1.214 na cotação atual).

Seu preço final ficará em a partir de US$ 89.900 (R$ 546 mil), incluindo assinaturas para os recursos de assistência Afeela Intelligent Drive e Afeela Personal Agent e ainda conteúdo de entretenimento.