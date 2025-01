Xixi de cachorro ameaça até segurança do seu carro; saiba como se precaver

A situação é agravada se a roda for "banhada" por xixi com frequência, no mesmo lugar, e o carro permanecer parado por muito tempo. Isso acelera e propaga a corrosão e os estragos nas borrachas. Rodas de aço "sofrem" mais do que as de alumínio, destaca.

"As partes que mais oxidam são o cubo, a cabeça dos parafusos e as respectivas roscas incrustadas no cubo. A longo prazo, a corrosão é capaz de chegar ao ponto de um ou mais parafusos travarem ou até quebrarem. No mínimo, sua vida útil é reduzida", explica.

Especialmente no caso de cachorros de maior porte, o xixi pode afetar outras áreas, como suspensão, tubulações e conexões hidráulicas, cujas borrachas podem perder a elasticidade e se romper.

"As borrachas têm uma característica que permite maior penetração das substâncias danosas da urina, reduzindo consideravelmente sua durabilidade. As buchas, por exemplo, endurecem e causam trepidações e ruídos na suspensão".

Como evitar