Roda de liga leve ou aço: qual aguenta mais as vias esburacadas do Brasil

Mas Colosio fala que, apesar de no uso normal os dois tipos de rodas ter que entregar o mesmo tipo de resistência, elas têm diferenças entre si no que o engenheiro chama de "ponto fraco".

Enquanto na roda de aço é o ponto de solda, na roda de liga é a própria liga metálica utilizada na construção, que requer materiais de qualidade. Para usos mais severos, aí a roda de aço leva vantagem sobre a roda de liga leve.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros