Invasão chinesa: 10 novos carros que chegarão ao Brasil no próximo ano

A Build Your Dreams vai continuar sua ofensiva no Brasil no ano que vem. A fabricante prepara diversos lançamentos, entre eles o Bao 5. Pertencente à submarca Fang Cheng Bao, o SUV híbrido é uma mescla de Renegade, Bronco e Defender. Tem 4,89 metros de comprimento e 2,80 m de entre-eixos.

A plataforma e motorização é a mesma da picape Shark, porém com (bem) mais potência. São 680 cv extraídos do motor 1.5 turbo a gasolina que trabalha com outras duas unidades elétricas. A bateria tem 31,8 kWh e torque, por sua vez, é de 77,5 kgfm. A BYD promete uma capacidade de rodar 1.200 km no total e 125 km no modo elétrico, de acordo com o otimista ciclo chinês de medição.

A BYD ainda lançará outra submarca aqui no Brasil em 2025. Trata-se da Denza e os primeiros veículos devem ser uma minivan de luxo e um super sedã com ares de shooting brake que tem o intuito de rivalizar com o Porsche Panamera.

GWM Tank 300

Imagem: Divulgação

Confirmado no Festival Interlagos deste ano, o Tank 300 é um SUV médio híbrido plug-in 4x4 com mais de 300 cv e boas capacidades no fora de estrada, como bloqueio de diferencial traseiro e imersão de até 70 cm.