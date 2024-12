IPVA 2025 SP deve arrecadar R$ 30 bi; saiba para onde vai o dinheiro

A tabela com o valor venal para o cálculo do imposto foi publicada em edição do Diário Oficial do Estado. Você pode conferir o valor do seu veículo em uma versão simplificada da tabela, na página do Sivei (Sistema de Veículos) no portal da Secretaria da Fazenda e Planejanento. Basta informar a placa.

O levantamento da Fipe é referente a 13.087 modelos e versões de veículos de todas as marcas. A pesquisa, baseada nos valores de mercado de setembro de 2024, comparada ao mesmo período de 2023, identificou maior queda de preços de venda para automóveis, que apresentam recuo de 1,97%. As camionetas e utilitários caíram 3,55%, em média. Os preços de venda de caminhões subiram 2,97%, enquanto motos e similares fecharam 4,08% acima do valor apurado no ano anterior

A frota total de veículos no Estado é de aproximadamente 29,4 milhões. Desses, 19 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA, enquanto 9,4 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação. Cerca de 950 mil veículos são considerados isentos, imunes ou dispensados do pagamento, como taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos.

A novidade para o IPVA 2025 é a isenção de pagamento a veículos movidos a hidrogênio e híbridos com motor elétrico e com motor a combustão flex movido a etanol. O benefício foi proposto pelo Governo de SP e aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa.

Ônibus ou caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio ou gás natural (inclusive biometano) também terão isenção no IPVA 2025.

Alíquotas do IPVA 2025 em SP

As alíquotas do imposto para veículos particulares novos e usados permanecem as mesmas: 4% para carros de passeio; 2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado; além de 1,5% para caminhões.