IPVA 2025 SP: carro com imposto mais alto é raríssimo e custa R$ 13,5 mi

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo divulgou hoje a tabela com os valores venais de veículos e o calendário de pagamento e descontos do IPVA 2025, praticamente mantendo os preços do ano anterior.

Além disso, o órgão do governo paulista informou os IPVAs mais caros de veículos registrados no estado no ano que vem.

O título mais uma vez ficou com o Porsche 918 Spyder, ano 2015, que tem apenas quatro unidades licenciadas em São Paulo. De acordo com a secretaria, cada uma delas tem valor avaliado em R$ 13.556.900 - valor equivalente a mais de um imóvel de alto padrão.