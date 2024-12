Custa R$ 4 mi e já se despediu: como é o Lamborghini com rosto de MC Kevin

Assim, seu zero a 100 km/h é feito em apenas 2,9 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 325 km/h. O Huracán Evo ainda tem sete marchas e tração integral.

Para que o condutor aproveite o melhor do carro, ele tem três modos de condução: Strada, Corsa e Sport. O primeiro é mais focado em viagens em vias públicas, e os outros dois focados em performance.

Suas rodas são de 20 polegadas e na cabine há no console central um sistema multimídia com uma tela sensível ao toque de 8,4 polegadas que se parece com um tablet. Lá estão funções de entretenimento e informações e regulagens do carro, como posição de bancos e ar-condicionado.

Entretanto, o Lamborghini Huracán já foi substituído na linha da marca italiana pelo Temerario. Com um motor V8 a combustão, ele conta com três outros elétricos que lhe geram 920 cv de potência, um zero a 100 km/h em 2,7 segundos e uma velocidade final de 343 km/h.

