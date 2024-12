Chevrolet Tracker e Montana têm mudanças no motor e ficam mais eficientes

A fabricante diz que a eficiência na economia de combustível no SUV chega a dois tanques por ano. O Tracker passa a fazer 11,6 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada com gasolina e no motor 1.0. Com etanol as médias são de 8 km/l e 9,8 km/l respectivamente.

No motor 1.2 a melhoria foi ainda mais sensível, indo de 10,4 km/l para 11,2 km/l em cidade e 13,2 km/l para 14,1 km/l em estradas com gasolina. Com etanol, vai de 7,2 km/l para 7,7 km/l na cidade e de 9,2 km/l para 10 km/l em estradas com etanol.

Já a Montana tem sua potência subindo de 133 cv para 141 cv. Na configuração automática, a aceleração de 0 a 100 km/h está agora 0s8 mais rápida, enquanto na versão manual a evolução é de 0s6, comparando com o modelo anterior.

O consumo foi para 12,3 km/l na cidade e 13,7 km/l em estrada com gasolina e câmbio manual. Com transmissão manual, faz 11 km/l e 13,5 km/l.

Com etanol e câmbio manual o modelo chega a 8,4 km/l na cidade e 9,7 km/l em estrada. Já com automático alcança 7,5 km/l e 9,7 km/l respectivamente.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.