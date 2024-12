Guerra de patentes: BYD e Tesla disputam por novidades em carros elétricos

Porém, a Tesla foca seus registros em patentes mais valiosas, ou seja, que são citadas com mais frequência do que outras patentes do mesmo campo de tecnologia e ano. Este valor também pode aumentar se o detentor da patente decidir proteger a invenção, cobrindo mercados internacionais.

Neste ponto, a marca norte-americana aumentou a qualidade de suas patentes em três vezes frente à média do banco de dados de patentes globais, já a qualidade das patentes da BYD caiu ligeiramente no mesmo intervalo.

A Tesla também tem mais da metade de suas patentes ativas registradas em todo o mundo, incluindo 31% na China. Já a BYD tem 82% de patentes apenas na China. Apenas 7% de suas patentes estão ativas nos EUA.

