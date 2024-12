Cola 'milagrosa' arruma para-brisa quebrado? O que é verdade em vídeo viral

Mas funciona mesmo?

Vidros de carros são formados por duas lâminas "recheadas" por um plástico. No processo de fabricação, as duas partes de vidro são aquecidas e o ar é extraído entre as duas placas. O plástico, que era leitoso, fica transparente.

Quando acontece o impacto no vidro com uma pedra ou outro objeto, abre-se um orifício na primeira lâmina do vidro, o que deixa o ar entrar onde antes havia vácuo.

Não existe milagre para reparo de vidro. Antes é preciso retirar todo o ar novamente e provocar o vácuo. No lugar do ar vai ser injetada a resina sob pressão e ela preenche todas as trincas Vander Miranda, Instrutor de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Educação Corporativa da Autoglass

Depois da resina aplicada, é feita a secagem usando luz ultravioleta. "Importante lembrar que só é possível realizar o reparo se a quebra tiver acontecido apenas na lâmina externa", afirmou o instrutor da Autoglass.

No caso do vídeo publicado por Barone, ele usou uma picareta que chegou a furar o vidro do carro. Miranda também explica que a trinca continuará sendo visível após o reparo. "Fazer com que ela desaparecesse só seria possível submetendo o vidro a alta temperatura e reconstruindo-o", afirmou.