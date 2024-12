GWM Ora 03 ganha nova versão limitada a 200 unidades; saiba o que muda

A GWM anunciou nesta quinta-feira (12) o lançamento de uma série especial do elétrico Ora 03, em comemoração a um ano do lançamento. A versão Skin Special Edition terá produção limitada a 200 unidades, custará R$ 159 mil e já está em pré-venda.

Como é a nova versão

Como novidades, a edição especial ganha teto solar panorâmico, carroceria na cor 'Azul Copacabana', além de teto e colunas dianteiras na cor preta.

Os equipamentos são os mesmos da versão Skin convencional, com piloto automático inteligente, sete airbags e câmera com visão 360°. Conta ainda com painel e central multimídia de 10,25 polegadas cada, com integração com Android Auto e Apple CarPlay.