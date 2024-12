Ex-chefão da F1 põe coleção à venda com carros de Piquet e Barrichello

Há ainda 17 Ferraris na coleção, desde modelos dos anos 1950, como o carro de 1958 que deu o título a Mike Hawthorn, a até uma F2002 pilotada por Michael Schumacher e Rubens Barrichello que conquistou três vitórias em corridas.

Ecclestone disse: "eu coleciono esses carros há mais de 50 anos e só comprei o melhor de cada exemplar. Enquanto muitos outros colecionadores ao longo dos anos optaram por carros esportivos, minha paixão sempre foi por carros de Grande Prêmio e Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1 é muito mais importante do que qualquer carro de estrada ou outra forma de carro de corrida, pois é o auge do esporte, e todos os que comprei ao longo dos anos têm históricos de corrida fantásticos e são raras obras de arte."

Eu amo todos os meus carros, mas chegou a hora de começar a pensar no que acontecerá com eles se eu não estiver mais aqui, e é por isso que decidi vendê-los. Depois de colecioná-los e possuí-los por tanto tempo, gostaria de saber para onde eles vão e não deixá-los para minha esposa cuidar caso eu não esteja por perto.

