C3 Aircross tem nota zero em crash test do Latin NCap; veja detalhes

O que aconteceu

O Latin NCAP revelou que o novo Citroën C3 Aircross foi mal em uma bateria de testes de segurança para os quais foi submetido. Sendo aferido para impacto frontal, impacto lateral, chicotada cervical (whiplash), proteção para pedestres e ESC, ele não conseguiu nenhuma estrela.

A entidade ainda informou que "o teste de impacto lateral de poste não foi realizado e obteve zero pontos devido à falta de proteção lateral para a cabeça nas filas dianteira e traseira, que nem sequer é oferecida como opcional".

De acordo com um documento informativo, o teste de impacto frontal do novo Citroën C3 Aircross "mostrou uma proteção fraca para o peito do passageiro da frente". O teste de impacto lateral "apresentou uma intrusão relevante no habitáculo, aumentando os riscos de lesões aos ocupantes".

Já o teste de chicotada cervical (whiplash) "obteve proteção deficiente para o pescoço do adulto". Por fim, a proteção dinâmica para crianças não pontuou "porque a sinalização das ancoragens Isofix não cumpre com os requisitos do Latin NCAP".

A maioria dos Sistemas de Retenção Infantil (SRI) testados falharam e não é possível desativar o airbag do banco do passageiro dianteiro ao colocar um SRI voltado para trás. O lembrete do cinto de segurança não cumpre requisitos do Latin NCAP e para pedestres o carro apresenta "proteção marginal, adequada e fraca para a cabeça, com uma área limitada de boa proteção".