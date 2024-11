Cuidado com a barata: como seu carro pode virar lar de pragas e bactérias

Mantenha o carro livre de lixo

É comum na correria do dia-a-dia comer dentro do carro para poupar tempo, mas é importante que você crie o hábito de recolher as embalagens (de comida, bebida, doces de criança) e jogá-las fora a cada fim do dia. Não vai demorar muito tempo para que você perceba que seu carro se mantém mais limpo e com odor mais agradável.

A cada semana faça uma limpeza básica

Essa não é uma tarefa árdua quando feita regularmente, pois não haverá muito para coletar (depois de ter criado o hábito de recolher as embalagens), de modo que você pode fazê-la com rapidez e eficiência. Escolha um dia na semana para dedicar um tempinho e cuidar do seu carro.

Procure aspirar os tapetes e estofados. Fazer essa pequena limpeza semanalmente fará com que a sujeira que pode levar o carro a cheirar de forma desagradável seja removida.

Procure sacudir os carpetes do carro