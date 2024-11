Boa intenção não basta: saiba quando excesso de carinho detona o seu carro

Ninguém duvida que realizar manutenção preventiva, obedecendo as quilometragens e os prazos recomendados no manual do veículo, é um hábito essencial para prolongar a vida útil do carro e evitar problemas graves, cujo reparo costuma custar uma fortuna.

Entretanto, também é verdade que tudo em excesso faz mal, e o ditado vale para automóveis. Com a boa intenção de preservar o próprio patrimônio, existem proprietários que exageram no carinho na hora de contratar serviços desnecessários ou de "colocar a mão na massa".

Além do desperdício de tempo e dinheiro, há práticas cujo efeito é o oposto do desejado e, portanto, trazem mais problemas do que benefícios ao amado veículo.