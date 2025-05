Por que novos sensores de carro da Volvo podem 'fritar' câmera de celulares

O módulo do sensor Lidar, presente em carros da Volvo como o novo EX90,, que acaba de chegar ao Brasil, é um avanço na operação de sistema de condução semiautônoma e assistências à direção.

A tecnologia, que está presente em veículos de outras montadoras e utiliza feixes de raio laser infravermelhos para criar um mapa 3D em tempo real do entorno do carro, pode danificar dispositivos eletrônicos - no caso, o sensor de câmeras, incluindo as de smartphones.

O que aconteceu

Pessoas tiveram as câmeras dos respectivos celulares danificadas após as apontarem diretamente para os sensores Lidar de carros da Volvo equipados com esse recurso.