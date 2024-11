Não são só chinesas: por que VW, BMW e outras alemãs podem sofrer com Trump

Marcas alemãs sozinhas exportam 583 mil carros da Europa para os EUA, com mais 343 mil unidades oriundas do México. Um aumento no imposto dos atuais 2,5% para algo em torno de 12,5% pode impactar profundamente esses números.

Desta forma, acredita-se que as montadoras alemãs podem sofrer uma queda nos lucros entre 11% e 15% no país, segundo um analista do banco de investimentos Stifel Europe. A solução para BMW, Volkswagen e Mercedes poderia ser frear importações e investir em suas fábricas nos EUA.

O momento tenso vem em má hora para as marcas alemãs, que veem atualmente suas vendas caindo na China - outro grande mercado global.

