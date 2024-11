Free flow: 1º mês de pedágio sem cancela em SP tem 12 mil multas por evasão

Agora o governo avalia os resultados, entretanto era esperada uma evasão ainda maior do que o registrado. A alta utilização de tags - que oferecem 5% de desconto - nos veículos também facilitou a diminuição do não pagamento da tarifa.

Os usuários que não possuem tag devem realizar o pagamento do pedágio em até 30 dias através de site, aplicativo ou posto de atendimento na rodovia. A multa pela evasão do pedágio é de R$ 195,13, com a soma de cinco pontos na carreira.

A previsão do governo é substituir os pedágios tradicionais com free flow. O Rodoanel Norte deverá ser um dos próximos a receber o sistema.

