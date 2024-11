De Ferrari a Cadillac: furacões levam 17 mil carros a leilão nos EUA

Um exemplo no vídeo é um Cadillac Escalade 2023, que foi vendido por US$ 100 mil (R$ 572 mil). Visualmente, o compartimento do motor está limpo e o interior está inteiro. No entanto, o veículo está listado como inoperante devido aos danos.

Além do Cadillac, vão viscos modelos como um Plymouth Sport Fury lowrider 1963, Dodge Challenger, Nissan Skyline, Audi R8, Bentley Continental, BMW Série 7, Chevy Corvette, Ferrari F8, Lotus Evora, Mercedes-Benz G-Wagen, Porsche 911, um Rolls-Royce 1949 e outros.

Confira:

0:00 / 0:00

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.