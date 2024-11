Audi abandona logotipo com 4 argolas em nova linha de carros elétricos

Para marcar o lançamento, a Audi revelou o conceito Audi E. Para a empresa, a identidade oferece "o DNA inconfundível da Audi" encontrando "as inovações da China". "A AUDI é moldada 100% pelo DNA da Audi e incorpora o 'Vorsprung durch Technik' (Vantagem através da tecnologia) na era dos veículos elétricos inteligentes conectados".

A AUDI é uma joint venture da marca alemã com a Saic, do mercado local chinês.

Imagem: Divulgação

Tido como Sportback, o Audi E mede 4,87 m de comprimento, 1,99 m de largura e 1,46 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,95 m. O modelo possui para-lamas largos e proporções que lembram um cupê e uma perua. Por dentro há estofamento de microfibra, detalhes em madeira iluminada e uma grande tela 4K sensível ao toque que integra o painel de instrumentos.

Já na motorização temos dois motores elétricos, um cada eixo, que rendem 775 cv de potência, torque de 81,5 kgfm com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos. Seu conjunto de baterias tem 100 kWh e traz um alcance de até 700 km no ciclo CLTC.

