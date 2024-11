Carro popular? Lamborghini tem modelos com 2 anos de espera para compra

Com isso a receita da marca aumentou em 20,1%, para 2,43 bilhões (R$ 14,8 bilhões) de euros até setembro, com lucro operacional de 678 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões) - aumento de 9,8%.

O desempenho extremamente positivo que estamos vendo é o resultado de um capítulo sem precedentes para a Automobili Lamborghini, marcado pela introdução de três novos carros em apenas 18 meses e culminando no marco significativo de hibridizar totalmente nossa linha com a apresentação do Lamborghini Temerario. Este é um momento crucial para a empresa, destacando a importância e o impacto da transformação que estamos vivenciando. Stephan Winkelmann, presidente e CEO da Lamborghini

