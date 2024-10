Teste do camaleão: carros de cores diferentes põem animal à prova; assista

Por que o camaleão muda de cor? De acordo com pesquisadores suíços, pelo fato de cristais existentes dentro de suas células de pele se reorganizarem quando expostos. A luz passa pelos cristais e reflete cores de acordo com a distância entre as camadas.

Sob a camada de células com cristais, os cientistas descobriram uma outra adicional, onde as células são muito maiores e desorganizadas. Acredita-se que possa ter a função de refletir a luz do sol e manter baixas as temperaturas do corpo do animal.

Veja:

Chameleon test: color car pic.twitter.com/36uAtCuPfH -- Visual feast (@visualfeastwang) October 15, 2024

