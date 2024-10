Contra roubo de celular, motorista de aplicativo recorre a tática inusitada

A Região Metropolitana de São Paulo concentra 70% dos roubos e furtos de veículos do estado, com mais de 46 mil casos apenas no último semestre do ano passado.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, maior parte das subtrações de celulares acontece em vias públicas: 78% são roubos e 44% são furtos.

Película antivandalismo

Película antivandalismo dificulta bastante o acesso ao interior do veículo, mesmo com o vidro quebrado Imagem: Divulgação

Um recurso para se proteger contra ataques como o descrito acima é a pelicula antivandalismo.

Bem mais baratas do que uma blindagem, essas películas trazem lâminas de poliéster que aumentam a resistência dos vidros do veículo contra impactos.