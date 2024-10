Por que Brasil já teve Mercedes com preço de Corolla e isso acabou

Gabriel Valadão, Head de Vendas de Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil afirma que "nos últimos anos, desde os automóveis de entrada no portfólio da marca Mercedes-Benz passaram a oferecer um nível de conforto, segurança e exclusividade muito superior ao de uma década atrás, sendo tecnologicamente mais avançados e ambientalmente mais eficientes".

Valadão diz também que o mercado foi "fortemente afetado pela grande variação cambial, pela inflação (que juntos superaram 300%) e pelas diversas revisões tributárias no período, impactando diretamente toda a cadeia de custos de um produto importado. As novas regras de emissões exigiram altos investimentos em motores mais eficientes para atender às novas demandas ambientais. Essa combinação de fatores moldou o cenário atual", explica.

