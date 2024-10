Tanque cheio consome mais? Veja mitos e verdades ao abastecer seu carro

"Quanto menos contato o combustível tiver com o ar, melhor será a qualidade depois, pois não haverá oxidação. Nesse caso, também recomendo utilizar combustíveis com boa resistência à oxidação, como etanol ou gasolina aditivada. No entanto, se a viagem for mais longa, durar um ano, por exemplo, o melhor é retirar todo o combustível do tanque", orienta o especialista.

E o consumo?

O professor Marcelo Alves aponta como ponto curioso o fato de muitas pessoas justificarem andar na reserva para economizar peso e, consequentemente, combustível. "Esta redução na massa transportada teria o efeito de reduzir o consumo de combustível. No entanto, eu não tenho dados quantitativos deste efeito e não conheço estudos em que tenha sido verificado", pondera.



Já o engenheiro Erwin Franieck é direto ao dizer "quanto mais cheio o tanque, mais combustível gasta". Segundo ele, se a intenção exclusivamente privilegiar o consumo, a despeito da mecânica do veículo, ter menos combustível no tanque seria a escolha. No entanto, a economia não é tão expressiva, é importante pesar o que sai mais caro: o combustível ou conserto de todo o sistema do tanque.

*Com informações de matéria publicada em 22/12/2021