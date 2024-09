IPVA SP: programa renegocia R$ 2 bi em dívidas com parcelamento em 60 vezes

O governo de São Paulo lançou nesta semana o programa Acordo Paulista IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor) para incentivar o quitamento de dívidas de pequeno valor, de até R$ 42.432,00. O programa traz atrativos como descontos e simplificações para renegociações.

O que aconteceu

O Acordo Paulista IPVA oferece 100% de desconto em multas e juros, com parcelamento em até 60 vezes dos valores em atraso. O objetivo do programa é simplificar a negociação de um total de R$ 2 bilhões em débitos com mais de 2 anos.

A intenção é regularizar dívidas de até R$ 42.432,00, com a arrecadação ficando em "segundo plano", de acordo com o governador Tarcísio de Freitas. "Nosso grande objetivo é promover uma grande ação social. Trazer tranquilidade para paulistas que, por uma série de motivos, acabaram ficando com dívidas de IPVA. Vamos ter uma oportunidade de equacionar isso".