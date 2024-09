Carro sob encomenda: como tecnologia 3D ajuda a fazer peças fora de linha

Por outro lado, também é essa mesma regra de mercado que coloca muitos outros donos (no caso, de carros cujos volumes de participação não são os mais elevados) no esquecimento. Isso gera uma série de consequências, entre elas, carros parados em oficinas, donos que viram verdadeiros garimpeiros, preços inflacionados de peças antigas, comprometimento da liquidez de mercado dos carros, entre outros.

Qual é a melhor decisão?

Alexandre Barros Pinho, proprietário da oficina de funilaria e mecânica WTC Express, diz que, em primeiro lugar, as gambiarras devem ser evitadas ao máximo. Além de não garantirem segurança alguma, podem acabar comprometendo a durabilidade de outras peças que têm funcionamento em conjunto. Outro ponto que costuma gerar dores de cabeça é quando a procedência das peças é duvidosa.

Outro ponto delicado é de clientes que trazem as próprias peças. Já tive casos onde elas apresentaram defeitos. Vira uma daquelas ocasiões em que não podemos oferecer garantia sobre o que não selecionamos para o reparo. Pelos riscos que situações como essas podem trazer, para ambas as partes, podemos chegar até a negar algum tipo de serviço

Por isso, as peças feitas em impressora 3D podem, em último caso, ser a solução. Entretanto, é preciso tomar cuidado com os materiais utilizados para a sua fabricação e com a aplicação. Se, por exemplo, for um componente que terá de suportar altas temperaturas e pressões, a situação pode ficar mais delicada e arriscada.

