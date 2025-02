Onda de calor: como proteger seu carro e não 'fritar' durante o Carnaval

Conferência do líquido de arrefecimento (galão de tom rosado) deve ser feito apenas com o carro desligado há um bom tempo Imagem: Divulgação

Olho no radiador

Nos carros a combustão, é preciso ficar de olho no líquido de arrefecimento do motor. Caso ele esteja abaixo do nível mínimo, os manuais técnicos recomendam a reposição imediata, muitas vezes indicando o produto exato.

"Mesmo assim, condições extremas podem causar o superaquecimento do motor", explica o engenheiro mecânico Felipe Brito. Logo, vale ficar atento ao símbolo que indica esse problema no painel.

Caso ocorra o superaquecimento do motor, marcas como a Jeep orientam: na estrada, o ideal é reduzir a velocidade e procurar assistência imediatamente. Na cidade, o certo é parar o carro, colocá-lo em ponto morto e esperar um pouco.

De acordo com Brito, há um truque que pode contribuir para a solução do problema, utilizando a ventilação como uma espécie de radiador auxiliar. "O ideal é desligar o ar-condicionado e colocar tanto a velocidade do vento quanto a temperatura da ventilação no máximo", explica. "Em seguida, abra as janelas e deixe que o ar circule por um tempo".