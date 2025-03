Economize no posto: 5 ofertas do frentista que você deve recusar

Quanto à colocação de aditivo, é recomendado usar estritamente o produto de especificação informada no manual do automóvel.

5 - Trocar as palhetas do limpador de para-brisa

Limpeza das palhetas do limpador de para-brisa pode ser suficiente; troca, só por produto nas especificações de fábrica Imagem: Karime Xavier / Folhapress

Muitos frentistas oferecem palhetas novas para o limpador. É fato que, por conta da exposição ao sol e à sujeira, com o tempo a eficiência do equipamento, que funciona como uma espécie de rodo, é comprometida - isso pode ser verificado ao surgirem ruídos ao acionar o limpador e, principalmente, quando a remoção da água acontece de forma irregular.

No entanto, nem sempre é preciso substituir a peça. Em alguns casos, basta limpar as palhetas com água para remover a sujeira acumulada. Além disso, usar palhetas que não sejam originais traz risco de mau funcionamento e até de danos ao para-brisa.

