Renegade lidera entre SUVs mais roubados no último ano; veja o ranking

Queridinhos dos brasileiros, os SUV têm sido visados por bandidos pelo território nacional, algo exemplificado por São Paulo. Entretanto, o total de furtos e roubos na região metropolitana da cidade diminuiu de 2023 para 2024.

É isso o que mostra um novo levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecido com exclusividade ao UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Estatísticas

O total de ocorrências em 2024 foi de 8.305, contra 8.588 no ano anterior.

Apesar da diminuição no número geral de ocorrências, o Jeep Renegade - líder do ranking nos dois anos - sofreu um aumento de 18,14%, indo de 993 para 1.213 furtos ou roubos. O modelo representa 14,60% de ações.

O modelo com o maior aumento de ocorrências foi o Nissan Kicks, quarto colocado, com 24,16% a mais de registros.

As cidades com mais ocorrências foram São Paulo (6.157), Santo André (645) e São Bernardo do Campo (308). Tatuapé, Ipiranga, Vila Formosa são os bairros com mais registros.

Terças, quartas e quintas são os dias da semana com maior número de ocorrências, sendo que o período da noite (18 às 0h) é o pior momento. Veículos que possuem de cinco a 10 anos são os alvos preferidos, concentrando cerca de 42,5% das ações.