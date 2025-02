Etanol x gasolina: abastecer com álcool perde força e só vale em 12 estados

Depois de muitos meses, a gasolina volta a valer mais a pena que o etanol na maior parte do território brasileiro. É isso o que mostra um levantamento feito pela empresa Ticket Log obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

Agora, abastecer com álcool é o que mais compensa em apenas 12 dos 27 estados brasileiros, enquanto a gasolina é a melhor opção em 15. As elevações nos preços médios de ambos os combustíveis são consequência do reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que entrou em vigor no dia 1º do mês.

Outros fatores como a valorização do petróleo no mercado internacional e as variações cambiais, que afetam os custos de importação e produção, também colaboraram para a alta.