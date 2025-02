Gasolina caseira é alternativa contra preços em alta? Saiba quais os riscos

Romio acrescenta que o uso do combustível artesanal gera danos não reparáveis nos componentes citados, que inevitavelmente terão de ser substituídos.

Sempre é bom destacar que óleo de fritura nunca deve ser descartado na pia ou em ralos, pois vai parar na rede de esgoto, entupindo tubulações. O material também não deve ser jogado em bocas de lobo ou rios, devido aos danos ambientais. Há pontos de coleta para que o óleo "velho" seja reciclado.

*Com informações de matéria publicada em 03/04/2022