Roubos e furtos de carros em SP despencam em 1 ano; veja os mais visados

As ocorrências policiais quando o assunto é roubo ou furto de carros tiveram uma queda em 2024 quando comparadas ao número total do ano anterior. Um novo levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecido com exclusividade ao UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista, mostra isso.

Na frente temos o Hyundai HB20, com 5,76% menos ocorrências que em 2023, logo na frente do Volkswagen Gol, com redução de 30%.

Estatísticas

O total de ocorrências em 2024 foi de 53.742, contra 64.663 no ano anterior.

A proporção entre as modalidades de crime teve mudanças. Em 2024, foram registradas 80,43% de furtos e 19,54% de roubos. No ano anterior, a divisão ficou em 75,99% e 24,91%, respectivamente.

O modelo com maior redução em suas ocorrências foi o Fiat Uno, que teve 52% a menos de furtos ou roubos em 2024. Logo atrás dele veio o Fiat Argo, com 43% a menos

O posto de carro mais visado pelos bandidos mudou de marca. Quinto colocado em 2023, o Hyundai HB20 assumiu a liderança neste ano mesmo com redução no número de ocorrências - foram 2.761 contra 2.920 no ano anterior.

As cinco cidades com mais ocorrências foram: São Paulo (34.308), Santo André (3.862), Guarulhos (2.998), São Bernardo do Campo (1.924) e Osasco (1.735). Os bairros com mais registros foram Tatuapé, Ipiranga, Vila Matilde, Itaquera e Penha.

Terças, quartas e quintas são os dias da semana com maior número de ocorrências, e o período da noite (18 às 0h) é o momento preferido dos bandidos. Devido à demanda de peças, os alvos favoritos seguem sendo veículos com mais de cinco anos (cerca de 75% das ocorrências).