Insulfilm com controle? Película já existe em carros, mas pode virar furada

"Mesmo quando ativadas pela luz solar, as películas fotocromáticas devem respeitar os limites mínimos de transparência exigidos pelo Contran", diz Vieira.

Segundo o especialista, as normas do Contran foram atualizadas em 2022, especificando a permissão dessas películas. Assim, fixou-se os seguintes limites mínimos de transparência:

75% para o para-brisa (vidros incolores) e 70% (vidros coloridos)

70% para os vidros laterais dianteiros

28% para os vidros laterais traseiros e o vidro traseiro

O anúncio do tipo encontrado pela reportagem afirma que sua transparência varia entre 68 e 25%. Logo, ele estaria em desacordo com a lei e, se constatado isso numa blitz, o condutor seria autuado por irregularidade no sistema de vidros, conforme o art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). É infração grave, de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.