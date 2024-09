Novos semáforos em SP: saiba o que muda e por que trânsito deve melhorar

Além disso, essa programação pode ser alterada remotamente por operadores da CET, por meio de uma central de controle

A câmera que o novo semáforo traz permite medir o acúmulo de carros em frente ao semáforo e substitui os chamados "laços", que são os sensores instalados no asfalto utilizados pelos semáforos convencionais

Essa câmera, chamada de "laço virtual", faz com que a operação do semáforo não seja afetada por recapeamento ou reparos que exijam a remoção temporária do "laço" convencional

Outra vantagem é de que os novos semáforos "conversam" entre si e são sincronizados de acordo com as chamadas sub-áreas, que são as grandes avenidas e suas adjacências

À prova de apagões?