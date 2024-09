Casa abandonada há décadas guarda garagem repleta de tesouros

O canal de YouTube "BeardedReality" explorou em um vídeo uma casa abandonada com diversos veículos importantes, porém há décadas guardados. O local tem um anexo parecido com um celeiro, onde há diversos clássicos antigos.

O que aconteceu

Abandonada há quatro décadas, uma casa virou uma espécie de capsula do tempo automotiva. Diversos modelos dos anos 1960 e 1970 foram encontrados no local, o que motivou um vídeo do youtuber "BeardedReality".

Um dos modelos especiais é um Land Rover da Série IIA, produzida de 1961 a 1971 com pequenas alterações em relação ao seu antecessor. Seu motor tem seis cilindros e 2.6 litros.