Robôs da Ford que BYD não herdou farão novos carros da Caoa no Brasil

Do total de robôs, 165 acabam de ser incorporados à linha de produção em Anápolis. Conforme a Caoa, parte deles será utilizada nos processos de solda na montagem das carrocerias - outra parcela vai atuar na seção de pintura dos novos automóveis.

Segundo a empresa, o investimento na automação foi o caminho encontrado para otimizar e agilizar processos produtivos e também para complementar as funções do quadro de funcionários, que está em expansão desde a adoção do segundo turno, em setembro de 2023, passando pelo início do terceiro turno em junho de 2024.

O quadro de colaboradores estava em torno de 2.500 em setembro do ano passado, passou de 3.000 no fim de 2023 e chegou a 5.450 atualmente. A expectativa é de que chegue a 6.000 pessoas nos próximos meses.

Para atingir a meta de 76 mil veículos produzidos no fim de 2024, a empresa também está expandindo suas instalações em 36.172 m² de área construída, abrangendo setores como central de resíduos, controle de qualidade e estoque, para superar os 208 mil m²

Segundo Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, presidente da Caoa Montadora, as obras na unidade de Anápolis não apenas irão contemplar aumento na produção da gama atual, como também miram a fabricação de novos produtos.

Em conversa com jornalistas na fábrica goiana na semana passada, durante o lançamento do novo Tiggo 8 Pro, o executivo informou que a Caoa passará a montar na unidade goiana as versões híbridas do Tiggo 7 e do Tiggo 8, que hoje são importadas da China.