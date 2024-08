Preferidos dos ladrões: veja carros mais roubados ou furtados em SP em 2024

O Volkswagen Gol segue a lista de modelos mais caçados pelos ladrões em São Paulo em 2024. Apesar de os crimes terem decrescido na região metropolitana, o modelo segue na frente entre os mais perseguidos, porém seguido de perto pelo Hyundai HB20.

Os dados são os mais recentes publicados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, compilados com exclusividade pela empresa de rastreamento Ituran ao UOL Carros.

Foram registradas ao todo 23.398 ocorrências entre janeiro e maio de 2024, o que marca uma redução frente às 26.953 vistas no mesmo período em 2023.

Estatísticas

No geral, as ocorrências diminuíram em 13,2% em São Paulo de 2023 para 2024 nos meses de janeiro a maio. A relação furto/roubo, que era de 75,81% e 24,19%, ficou em 2024 de 79,67% e 20,33%.

Se no último ano o Volkswagen Gol liderava a lista com 1.512 furtos ou roubos frente ao Chevrolet Onix com 1.402, neste ano o modelo da marca alemã ponteia a lista com 1.205, com o Hyundai HB20 com 1.188 logo atrás.

O dia com mais ações de criminosos é a quinta-feira, com 4.256 ocorrências, seguido da quarta-feira (4.183), terça-feira (4.057), sexta-feira (3.559), sábado (2.554), segunda-feira (2.540) e domingo (2.188).

O momento do dia mais perigoso foi à noite, com 7.064 ações. Foi seguido da tarde (6.060), manhã (5.297) e madrugada (2.996).

No top 5 de lugares mais perigosos estão o centro da cidade (643), Tatuapé (427), Ipiranga (415), Itaquera (404) e Vila Matilde (374).