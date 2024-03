Carro de luxo barato e pedágios raros: 6 motivos para dirigir pelos EUA

Na rota da música, você verá uma estrada desse tipo na Luisiana, sobre os pântanos e o Golfo do México. A mais sensacional, no entanto, é conhecida como Overseas Highway, de Miami e Key West. Foi construída sobre o Oceano Atlântico.

Além das belas paisagens, há também paradas interessantes pelo caminho, sejam elas peculiares ou históricas. Os próprios pântanos da Luisiana estão nessa lista, bem como as plantações típicas do período posterior à Guerra Civil dos EUA - nos arredores de Nova Orleans.

É sempre muito legal encontrar cidades no estilo Velho Oeste. Na rota do bourbon há Bardstown, no Kentucky. Viajando pelo Texas, vale um desvio para ver uma região de Forth Worth (a mesma cidade do aeroporto de Dallas) chamada Stockyards, a terra dos cowboys.

De Las Vegas a Los Angeles, quem está com tempo precisa conhecer Calico Ghost Town, uma vila de mineradores do fim do século XIX que se tornou cidade fantasma com a escassez da prata na região, mas foi reconstruída nos anos 50 para se tornar uma atração turística que é o verdadeiro Velho Oeste. Nesse desvio, você também poderá trafegar por uma parte da Rota 66.

Black Canyon Imagem: Rafaela Borges/UOL

Já de Las Vegas ao Grand Canyon, há dois locais para provocar deslumbramento. Um deles é a barragem Hoover Dam, que já foi cenário de diversos filmes de Hollywood. O outro é um mirante para admirar o belíssimo Black Canyon. Ambos ficam próximos à divisa entre Nevada e Arizona.