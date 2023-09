Uma viagem pela rota do bourbon e do whiskey em Kentucky e Tennessee

Por isso, se a intenção é fazer apenas uma base - e também viver uma experiência mais imersiva na rota -, a melhor opção é ficar nas pequenas cidades do roteiro. O destaque é Bardstown, cujo centro tem jeito de Velho Oeste.

Bardstown se autodenomina a capital mundial do bourbon. Tem bares que nos remetem a filmes de faroeste, com música ao vivo durante as noites e bons restaurantes típicos, como o Mammy's Kitchen & Bar (Avenida Stephen Foster, 116), especializado em gastronomia norte-americana.

O Mammy's é um dos principais pontos de parada para almoço na rota do bourbon, atraindo inclusive quem não está hospedado em Bardstown.

Há algumas opções de hotéis de grandes redes próximas ao centro. Porém, em frente ao Mammy's, está a hospedagem mais charmosa da cidade. Trata-se do bed & breakfast Jailer's Inn, que funciona no prédio de uma antiga prisão, construída em 1819.

O Jailer's (Avenida Stephen Foster, 111) tem quartos aconchegantes e bem decorados, e mantém as características do edifício original. É uma atração turística da cidade, e tours para não hóspedes são permitidos. As diárias partem de US$ 190.

Bardstown se autodenomina a capital mundial do bourbon e é uma boa base para o viajante Imagem: Rafaela Borges

Destilarias

Bardstown tem também a sua destilaria, aberta à visitação. Trata-se da Bardstown Bourbon Company (Parkway Drive, 1.500), que oferece diversas experiências a partir de US$ 25. No local há um restaurante, o Kitchen & Bar, com opção de menus harmonizados com bourbon.