Aluguel de carros nos EUA: quanto custa e como fazer o melhor negócio

Para um Corolla ou similar (veja detalhes sobre categorias abaixo), o custo da diária do aluguel era de US$ 70 (R$ 350). Com taxas e impostos, aumentava para US$ 125 (US$ 675).

A farra do cartão de crédito nos EUA

Devolver o carro, no fim do dia, foi um processo fácil. Há um atendente para checar o veículo. Mostrei que o modelo foi entregue com tanque de combustível cheio (obrigatório, ou haverá cobrança extra), e ele me entregou um recibo com o valor total do serviço de aluguel: os US$ 80 acordados. Assegurou, oralmente, que não haveria nenhuma cobrança por combustível.

O pagamento seria providenciado por meio do cartão de crédito que deixei como garantia. Só que, exatos dois minutos depois (eu já estava no Uber), foi enviado um novo recibo, por email. O valor era de US$ 103 (R$ 515), e havia sido feita uma cobrança de combustível.

Foi um erro, algo que não é incomum ocorrer quando se permite ao estabelecimento providenciar o pagamento por meio do cartão de crédito que gerou a pré-autorização. Nesse caso, a empresa está autorizada a cobrar o que quiser.

Direito do consumidor é algo sério nos Estados Unidos - bem mais que no Brasil. Porém, é preciso correr atrás para avisar à empresa que o erro foi cometido. O contato é na maioria das vezes por email, mas alguns casos exigem telefone - e cobrança de ligação internacional.