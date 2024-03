'Corrupto': Ferrari viraliza ao surgir pichada e ser guinchada em Maceió

A Polícia Civil foi chamada e suspeitava de vandalismo. Contudo, o ex-policial militar e influenciador digital Kel Ferreti logo disse ser o dono do veículo e afirmou que tudo foi uma ação de marketing. A tinta usada para a "pichação" é lavável.

Apesar da explicação, o DMTT guinchou a Ferrari e a removeu do local, levando-a para um pátio.

"No local, os agentes constataram que o automóvel não possuía uma das placas, a dianteira, motivo pelo qual foi removido, respaldado pela Lei Municipal 6.337/14, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados em vias públicas da capital. Além disso, a remoção leva em consideração o Artigo 279-A do CTB [Código de Trânsito Brasileiro]", explica em nota a Prefeitura de Maceió.

O artigo citado do CTB também diz que veículos abandonados em via pública devem ser recolhidos e levados a um pátio.

No mesmo dia, Kel Ferreti foi até o pátio do DMTT e, com um reboque particular, fez a retirada do veículo após o pagamento das taxas de guincho e diária do pátio da empresa responsável pelo armazenamento. O valor pago não foi divulgado pela prefeitura.