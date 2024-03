Comprador bate Fiat Uno instantes após fechar negócio; vendedor grava tudo

Um homem concluiu a venda de seu Fiat Uno branco e, ao se despedir do carro, fez um vídeo do novo proprietário ao volante do compacto, já indo embora. Contudo, ele não sabia é que estava prestes a flagrar uma cena digna de se tornar meme.

Tudo aconteceu na cidade gaúcha de Canoas (RS), próxima à capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O Uno branco é visto tentando entrar em uma estrada. Após virar para a direita, o motorista aparentemente perde o controle do carro e bate em uma parede.

O "cinegrafista" publicou a cena nas redes sociais.