Turo: como funciona e quanto custa o 'Airbnb dos carros' que bomba nos EUA

Para quem está acostumado a locadoras tradicionais, a Turo também tem algumas "pegadinhas", sobre as quais falarei bastante no decorrer deste texto. Aqui, está um guia completo para você usar o Airbnb dos carros - e se dar muito bem com a escolha.

Procurando o carro

Qualquer pessoa pode anunciar seu carro no Turo. E, como no Airbnb, há uma nota tanto para o produto (o modelo alugado) quanto para o host (o dono do veículo, ou aquele responsável por sua locação dentro da plataforma). Isso já garante mais segurança ao usuário que procura um exemplar para alugar.

Além da reputação do anfitrião, é possível também ver comentários de usuários que utilizaram anteriormente aquele produto, ou mesmo os que alugaram outro veículo com o mesmo host. No anúncio aparece também as condições gerais do exemplar, e do contrato de locação.

É possível pagar antecipadamente ou posteriormente. Alguns cobram valor maior para o segundo caso. Outros, não. Mas, como nas locadoras, independentemente da escolha o cartão de crédito será deixado como garantia para incidentes - por isso, não é possível pagar com os cartões de débito globais, cada vez mais populares entre os brasileiros (já que oferecem cotações mais baixas para moedas estrangeiras e IOF de apenas 1,1%, ante os mais de 4% dos de crédito).

Há bloqueio de algum valor no cartão de crédito? Depende do carro e do anfitrião. Para o Tesla Model 3 que reservei, não houve - apenas foi necessário concordar que cobranças posteriores poderiam ser realizadas naquele meio de pagamento, se houvesse incidentes.